Reportagem do Dia: Saiba quem era o empresário executado no aeroporto de Guarulhos

Antônio Gritzbach foi morto por atiradores armados com fuzis no desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O empresário tinha vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e era acusado de lavagem de dinheiro. Durante a execução, outras três pessoas foram feridas. A polícia investiga as circunstâncias do ataque e busca informações sobre os atiradores que fugiram após o crime.