Xerife do Consumidor: Cliente de oficina recebe carro com câmbio desmontado após conserto

O Xerife do Consumidor, Jorge Wilson, foi até uma oficina automotiva em Guarulhos, Grande São Paulo, após queixas de um cliente. Segundo ele, o veículo que foi entregue para o conserto voltou com o câmbio desmontado. Várias peças do carro vieram em uma caixa, no porta-malas, depois das manutenções que custaram R$ 12.200 ao cliente. O veículo ficou nove meses na oficina. O comércio alegou que está sob novo proprietário e, portanto, sob nova gerência. Sendo assim, alegou não ter responsabilidade sobre os prejuízos. Foi registrado um boletim de ocorrência por possível prática de estelionato.



