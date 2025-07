Xerife do Consumidor: Clientes pagam caro por móveis planejados e loja não entrega produtos

O Xerife do Consumidor, Jorge Wilson, foi atrás de uma loja de móveis planejados em Suzano, na Grande São Paulo, após denúncias de clientes. Eles afirmam que pagaram caro pelos móveis, com valores entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, e até agora não receberam os produtos. O prazo para que os clientes tivessem um retorno da loja se encerrou há mais de uma semana e eles dizem não ter apoio do proprietário. O Xerife do Consumidor precisou entrar em ação e chamar a polícia. Confira os detalhes na reportagem.



