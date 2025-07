Xerife do Consumidor: Homem compra sofá novo, que chega danificado, e loja se recusa a trocar

Sergio Rodrigues comprou o sofá dos sonhos: um modelo reclinável, de alto padrão, pago à vista. No entanto, o móvel chegou danificado. Sergio tentou resolver a situação diretamente com a loja, mas não teve sucesso. Diante do impasse, o caso foi parar nas mãos do Xerife do Consumidor, que agora busca garantir o cumprimento dos direitos do cliente. Veja o desfecho!



