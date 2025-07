Segunda temporada do Doc Investigação estreia nesta segunda (14) com detalhes reveladores sobre o caso Henry Borel A série true crime volta a ser exibida com novos fatos sobre histórias reais que chocaram o Brasil e jamais serão esquecidas Doc Investigação|R7 11/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h00 ) twitter

Thais Furlan volta em Doc Investigação com entrevistas e informações exclusivas sobre casos que repercutiram em todo o Brasil DIVULGAÇÃO/ RECORD

O que está por trás de crimes terríveis que tiveram grande repercussão em todo o país? Essa e outras respostas estão na segunda temporada do Doc Investigação, série true crime comandada pela repórter Thais Furlan que estreia na próxima segunda-feira (14), a partir das 22h45.

A produção, em sete episódios, revela detalhes perturbadores de casos que chocaram a sociedade e, até hoje, geram comoção e muitas especulações.

“Onde há silêncio, fomos buscar resposta. Nossa equipe trabalhou incansavelmente para trazer à tona fatos nunca revelados sobre crimes que marcaram o Brasil. Cada episódio traz entrevistas exclusivas com réus, suspeitos, condenados, assassinos, e com os familiares das vítimas, que ainda buscam explicações”, analisa Thais.

Na abertura da nova temporada, o Doc Investigação trata do assassinato do menino Henry Borel, ocorrido em março de 2021. O padrasto da criança, Jairinho, um dos vereadores mais influentes do Rio de Janeiro na época, está preso, acusado pelo crime, assim como a mãe de Henry, Monique Medeiros, acusada de ser cúmplice do então marido.

‌



“Conversei com Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, e com Jairinho, direto da prisão. Eles contam — cada um com sua versão — o que aconteceu naquela noite trágica. Uma guerra de versões em torno da morte e tortura da criança, um crime que chocou o Brasil”, conta a repórter, que também teve uma conversa emocionante com o pai do menino, Leniel Borel. “É forte. É real. É revelador”, completa a jornalista.

Para levar ao espectador uma experiência ainda mais imersiva, a tecnologia está muito presente nesta temporada do Doc Investigação. Os locais onde alguns dos crimes aconteceram foram recriados em 3D. As imagens captadas são projetadas em um estúdio de 70 metros quadrados de painel de LED de alta resolução, o que cria a ilusão de que os atores estão, de fato, no local onde tudo acontece.

‌



Nas próximas semanas, todas as segundas-feiras, a partir das 22h45, o Doc Investigação traz um novo caso policial, como o do Jogador Daniel; o Serial Killer de Contagem; A Chacina de Passo Fundo; O Médico Predador (Eugênio Chipkevitch); A Morte de Victória Natalini e o caso Gil Rugai.

A segunda temporada do Doc Investigação chega quente e cheia de revelações. Tem confissão de crime, mistério, novas provas e contradições. Detalhes até então desconhecidos de casos que chocaram o país!