Doc Investigação relembra caso do médico abusador Eugênio Chipkevitch Episódio desta segunda (25) revela detalhes chocantes dos crimes cometidos pelo pediatra contra dezenas de crianças e adolescentes que eram seus pacientes Novidades|Do R7 25/08/2025 - 18h23 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A série comandada por Thais Furlan revela detalhes chocantes dos crimes cometidos pelo pediatra Reprodução/RECORD

Nesta segunda-feira (25), a partir das 22h45, tem mais um episódio do Doc Investigação na tela da RECORD. Desta vez, a série true crime trata do caso do médico pediatra Eugênio Chipkevitch, condenado no começo dos anos 2000 por abusar sexualmente de meninos, crianças e adolescentes, que eram seus pacientes.

A repórter Thais Furlan conversa com autoridades que investigaram o caso após assistirem a vídeos estarrecedores que registravam os abusos cometidos pelo médico. O material estava em 35 fitas VHS encontradas por um homem em uma caçamba de lixo, em 2002, na capital paulista.

Naquelas gravações, ao menos 16 vítimas foram identificadas, além do método usado pelo pediatra para abusar dos pacientes que entravam em seu consultório. Ele dopava suas vítimas, todos meninos, com a desculpa de realizar exames, avisava que a medicação poderia causar alucinações, e depois, com os adolescentes desacordados, praticava os abusos.

O Doc Investigação também entrevista vítimas do médico predador. A identidade dos garotos sempre foi mantida em sigilo, mas hoje, adultos, eles relembram o que passaram quando crianças e ainda se mostram abalados. “Eu escondi o que tinha acontecido lá no fundo do meu inconsciente”, diz um deles. “Na hora que eu vi a reportagem, soube que, realmente, aconteceu, e não era coisa da minha cabeça”, desabafa outro paciente do médico abusador.

Detalhes chocantes, o passo a passo das investigações, o destino de Chipkevitch e depoimentos que causam revolta estão na edição desta noite do Doc Investigação. E todos os episódios desta segunda temporada da série true crime estão disponíveis no RecordPlus, a plataforma de streaming da emissora.