Doc Investigação relembra excursão escolar que terminou em tragédia Nesta segunda (4), a série de true crime da RECORD traz a morte da jovem Victória Natalini, um crime que até hoje continua sem respostas; confira Novidades|Do R7 01/08/2025 - 19h08 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O quarto episódio da série relembra o caso da morte de Victória Natalini, ocorrido em setembro de 2015 Divulgação/RECORD

Nesta segunda-feira (4), a partir das 22h45, tem Doc Investigação na tela da RECORD. O quarto episódio da série relembra o caso da morte de Victória Natalini, ocorrido em setembro de 2015.

Na ocasião, a adolescente, então com 17 anos, participava de uma excursão da escola em uma fazenda no interior de São Paulo quando desapareceu de forma misteriosa. No dia seguinte, o corpo de Victória foi encontrado nos arredores da fazenda, sem marcas de violência, e as respostas para essa morte nunca foram dadas.

A repórter Thais Furlan conversou com o pai de Victória, João Natalini, que nunca desistiu de descobrir o que, de fato, aconteceu com a filha naquela fazenda e que provocou sua morte.

“Eu não queria sentir o corpo da minha filha frio. Tiraram uma das coisas mais valiosas da minha existência”, desabafa João, emocionado, ao relembrar o momento em que a polícia encontrou o corpo da jovem.

‌



Dias após o corpo de Victória ter sido encontrado, a polícia indicou que a estudante teria morrido por causas naturais e logo as investigações foram encerradas, para desespero de João, que nunca aceitou essa versão, explicando que a adolescente era saudável, praticava esportes e não tinha doença alguma.

Quase dez anos depois, João Natalini segue atrás de respostas através de investigações particulares e diz que só vai parar quando esclarecer a morte da filha e descobrir o responsável do que, para ele, foi um crime de assassinato.

‌



Nas próximas semanas, a cada episódio, a série true crime da RECORD exibe um novo caso policial que abalou o país, como a chacina de Passo Fundo, o pediatra abusador Eugênio Chipkevitch, além do assassinato cometido por Gil Rugai, contra o próprio pai e a madrasta.

Todos os episódios da nova temporada do Doc Investigação já exibidos na TV podem ser acessados na íntegra no PlayPlus, a plataforma de streaming da RECORD.