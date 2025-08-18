Doc Investigação desta segunda (18) traz detalhes da chacina de Passo Fundo, crime bárbaro que abalou o Rio Grande do Sul O episódio mostra reviravoltas sobre o caso ocorrido em maio de 2020 Novidades|Do R7 18/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Desta vez, a série true crime conduzida por Thais Furlan traz revelações sobre a chacina de Passo Fundo Divulgação/RECORD

Nesta segunda (18) tem mais um episódio inédito do Doc Investigação na tela da RECORD, a partir das 22h45. Desta vez, a série true crime conduzida por Thais Furlan traz revelações sobre a chacina de Passo Fundo, um crime bárbaro que vitimou três pessoas da mesma família em 2020 e abalou o Rio Grande do Sul.

Cinco anos após as mortes de Diênifer Padia, Alessandro dos Santos e Kétlyn Padia dos Santos, o caso ainda apresenta controvérsias e detalhes que podem provocar uma verdadeira reviravolta, inclusive com um homem inocente preso.

Após um ano de apurações minuciosas, Thais Furlan e o jornalista Tarcísio Badaró chegaram a um enredo que mais parece trama de novela, com um triângulo amoroso, traição e vingança. Thais conseguiu conversar, com exclusividade, com uma das acusadas, Fernanda Rizzoto, que estava foragida.

O caso começou quando Fernanda descobriu uma relação extraconjugal de seu marido, Eleandro Roso, com Diênifer. Tomada pelo ciúme, Fernanda decidiu mandar matar a amante de Eleandro, mas as coisas saíram do controle e outras duas pessoas também acabaram sendo mortas. Eleandro foi condenado e está preso, enquanto Fernanda passou quatro anos foragida e agora aguarda julgamento.

‌



Outras três pessoas também estariam envolvidas no crime: Claudiomir Rizzoto (irmão de Fernanda, que teria contratado um executor), Luciano Costa dos Santos (ex-policial contratado por Claudiomir para matar Diênifer), e Monalisa Kish (companheira de Luciano e cúmplice). Luciano também já foi condenado, mas aguarda por um novo julgamento.

O episódio de hoje do Doc Investigação relembra todos os detalhes desta trama, além de trazer fatos inéditos sobre mais esse crime que abalou o país.

Todos os episódios do Doc Investigação já exibidos na TV podem ser acessados na íntegra no RecordPlus, a plataforma de streaming da RECORD.