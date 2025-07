Doc Investigação: novo episódio traz revelações sobre o caso do jogador Daniel nesta segunda (21) A repórter Thais Furlan entrevista, com exclusividade, Edison Brittes, condenado pelo assassinato ocorrido em 2018 Novidades|Do R7 18/07/2025 - 19h09 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h11 ) twitter

Edison Brittes foi condenado pelo assassinato de Daniel, ocorrido em 2018 Reprodução/RECORD

Nesta segunda (21), a partir das 22h45, a RECORD exibe o segundo episódio da nova temporada do Doc Investigação, série true crime comandada pela jornalista Thais Furlan que traz os bastidores e investigações minuciosas de crimes que chocaram o Brasil.

A produção trata do caso do jogador Daniel Corrêa, de 24 anos, assassinado em outubro de 2018, após uma festa de aniversário na região metropolitana de Curitiba.

O atleta jogava pelo São Bento (SP) e seu corpo foi encontrado, com sinais de espancamento e mutilação, na madrugada de 27 de outubro de 2018, em São José dos Pinhais (PR). Pouco antes do crime, ele havia se envolvido em uma confusão enquanto participava da comemoração dos 18 anos de Allana Brittes.

Edison Brittes, pai de Allana, foi condenado a 42 anos de prisão pelo assassinato do jogador, chegou a assumir a autoria do crime, sob a justificativa de que Daniel teria tentado abusar de sua então esposa, Cristiana Brittes.

Neste episódio do Doc Investigação, Thais Furlan conversa com exclusividade com o assassino e ele faz uma revelação que pode mudar os rumos do caso. Segundo ele, a ex-mulher teria pedido: “Não mata esse cara aqui dentro da nossa casa. Mata lá na rua”.

A jornalista analisa a acusação de Edison: “Ele tinha assumido a culpa sozinho e agora diz que a mulher é mandante. Ouvimos todos na história. O caso teve uma grande repercussão internacional, em 2018. O depoimento novo deve mudar o recurso na Justiça”.

E nas próximas semanas, a cada episódio, a série true crime da RECORD destaca um caso policial de grande repercussão, como o do serial killer de Contagem, a chacina de Passo Fundo, o pediatra abusador Eugênio Chipkevitch, a morte da adolescente Victória Natalini durante uma excursão escolar, além do assassinato, por Gil Rugai, do próprio pai e da madrasta.

O Doc Investigação vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 22h45m na tela da RECORD. Os episódios já exibidos na TV podem ser acessados na íntegra no PlayPlus.