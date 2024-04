Alto contraste

As vítimas de um dos maiores escândalos sexuais do país quebraram um silêncio de 22 anos. No novo episódio da série Doc Investigação, já disponível no PlayPlus, os homens abusados quando eram garotos revelam o que se passava no consultório do médico Eugênio Chipkevitch.