Polícia do Rio oferece recompensa por jovem que comete crimes desde os 13 anos Matheus Teixeira Lainn, de 18 anos, matou um rapaz de 27 no último dia 13 de fevereiro

A polícia do Rio de Janeiro faz buscar por Matheus Teixeira Lainn, um rapaz de 18 anos e considerado perigoso, que matou um empresário durante assalto no último dia 13 de fevereiro. O crime aconteceu quando Lucas Carneiro Meirelles, de 27, chegava em casa com a namorada, momento em que os dois foram rendidos pelo rapaz armado. A investigação revelou que o suspeito pratica crimes desde os 13 anos. Com a exposição da imagem dele, o Domingo Espetacular foi procurado por outras vítimas do criminoso.