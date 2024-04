Rapaz agredido por policial em fila de padaria fala com exclusividade ao Domingo Espetacular

Alto contraste

O Domingo Espetacular conversou, com exclusividade, com o personagem de um vídeo que gerou indignação em todo o país: o homem agredido com uma cotovelada por um policial na fila de uma padaria de Jacareí, no interior de São Paulo. Pela primeira vez, Kelvyn Nunes, de 27 anos, conta tudo o que aconteceu e o que gerou a agressão. Acompanhe!