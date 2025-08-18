Bruna Marquezine e Danilo Mesquita levantam rumores de romance
E ainda: Georgina Rodríguez ganha anel milionário de Cristiano Ronaldo
O ator Ary Fontoura entrou na onda de uma brincadeira popular na internet. Rumores indicam um possível relacionamento entre Bruna Marquezine e Danilo Mesquita, já que os dois têm sido vistos em momentos de intimidade fora das câmeras.
Além disso, a irmã do jogador Neymar pode ter se casado em segredo, gerando especulações sobre a vida amorosa da família. Outro destaque é o anel avaliado em R$ 32 milhões que Georgina Rodríguez recebeu de Cristiano Ronaldo, simbolizando seu noivado após nove anos juntos.
Esses foram alguns dos principais acontecimentos da semana no mundo das celebridades.
