Bruna Marquezine e Danilo Mesquita levantam rumores de romance E ainda: Georgina Rodríguez ganha anel milionário de Cristiano Ronaldo Giro dos Famosos|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h46 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Rumores sobre um possível romance entre Bruna Marquezine e Danilo Mesquita aumentam após serem vistos juntos.

A irmã de Neymar pode ter se casado em segredo, gerando especulações na família.

Georgina Rodríguez recebeu um anel de R$ 32 milhões de Cristiano Ronaldo, simbolizando seu noivado.

Esses eventos foram alguns dos destaques da semana no mundo das celebridades.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ator Ary Fontoura entrou na onda de uma brincadeira popular na internet. Rumores indicam um possível relacionamento entre Bruna Marquezine e Danilo Mesquita, já que os dois têm sido vistos em momentos de intimidade fora das câmeras.

Além disso, a irmã do jogador Neymar pode ter se casado em segredo, gerando especulações sobre a vida amorosa da família. Outro destaque é o anel avaliado em R$ 32 milhões que Georgina Rodríguez recebeu de Cristiano Ronaldo, simbolizando seu noivado após nove anos juntos.

Esses foram alguns dos principais acontecimentos da semana no mundo das celebridades.

Quais são os rumores envolvendo Bruna Marquezine e Danilo Mesquita?

Rumores indicam um possível relacionamento entre Bruna Marquezine e Danilo Mesquita, já que os dois foram vistos em momentos de intimidade fora das câmeras.

‌



Bruna Marquezine se casou recentemente?

Há especulações de que a irmã do jogador Neymar pode ter se casado em segredo, o que gerou mais questionamentos sobre sua vida amorosa.

Qual foi o presente recebido por Georgina Rodríguez de Cristiano Ronaldo?

Georgina Rodríguez recebeu um anel avaliado em R$ 32 milhões de Cristiano Ronaldo, simbolizando seu noivado após nove anos juntos.

‌



Quais foram os principais acontecimentos da semana no mundo das celebridades?

Os principais acontecimentos incluem os rumores de romance entre Bruna Marquezine e Danilo Mesquita, a possível união secreta da irmã de Neymar e o noivado de Georgina Rodríguez com Cristiano Ronaldo.

Veja também

‌



Enquanto isso, Georgina Rodríguez recebeu um anel de R$ 32 milhões do jogador Cristiano Ronaldo

Giro dos Famosos playlist 1 / 4 Modo teatro Reproduzindo Giro dos Famosos: Saiba quem é o novo affair de Bruna Marquezine Giro dos Famosos: Gusttavo Lima leiloa metade de um cavalo Giro dos Famosos: Zé Felipe coloca Virginia na Justiça e pede investigação dos bens da ex-mulher Giro dos Famosos: Paolla Oliveira descobre perfil falso com dois milhões de seguidores na internet

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!