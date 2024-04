Giro dos Famosos : Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, se pronuncia pela primeira vez após condenação

Alto contraste

Nesta semana, Daniel Alves foi condenado pela Justiça espanhola pelo crime de agressão sexual. Depois da sentença, Joana Sanz, mulher do jogador, fez um desabafo sobre os ataques que está sofrendo. Quem também tem sido criticado é Neymar, pela ajuda financeira que deu a Daniel durante o processo. Veja também: Gretchen vai parar no hospital, Suzana Vieira apaixonada e muito mais com as 'venenosas' Fabíola Reipert e Keila Jimenez.