Paolla Oliveira descobre perfil falso com milhões de seguidores Perfil usava imagem da atriz para lucrar com publicidade enganosa Giro dos Famosos|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 19h25 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h25 )

Giro dos Famosos: Paolla Oliveira descobre perfil falso com dois milhões de seguidores na internet

A atriz Paolla Oliveira descobriu um perfil falso em uma rede social que reunia milhões de seguidores. O responsável pelo perfil lucrava com publicidade utilizando indevidamente o nome e a imagem da atriz, incluindo anúncios de apostas, prática não autorizada por Paolla. A conta foi removida após solicitação direta da atriz.

Em outro evento notável, Neymar se envolveu em uma discussão acalorada com um torcedor do Santos na Vila Belmiro após a derrota do time para o Internacional. Apesar das desculpas do torcedor Alain, Neymar não se retratou publicamente.

No mundo das celebridades brasileiras, Gracyanne Barbosa entrou com um pedido de divórcio litigioso contra Belo, após o cantor não assinar os papéis da separação. Raiane Figliuzzi, atual namorada de Belo, comentou indiretamente sobre a situação.

Internacionalmente, Angelina Jolie e Salma Hayek foram vistas embarcando juntas em um voo no México, enquanto Alexandre Pires celebrou a chegada de seu primeiro neto, Ravi.

