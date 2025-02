Quase Morri: Baleia-jubarte engole e depois expele homem em alto-mar

O Quase Morri desta semana traz uma das experiências de sobrevivência mais impressionantes. No mar do Chile, um jovem de 24 anos andava de caiaque quando foi engolido por uma baleia-jubarte. Logo em seguida, ele foi expelido pela baleia e conseguiu chegar em terra firma. Em uma entrevista, ele contou que acredita ter ficado uns três segundos dentro da boca do bicho. Veja também: mulher em bicicleta é arrastada por fio de telefonia; motorista escapa de caminhão em chamas; motociclista dá pirueta durante batida de carro.



