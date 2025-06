Ancelotti inicia comando da seleção brasileira com treino no CT do Corinthians Treinador italiano se prepara para estreia contra o Equador Fala Esporte|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 14h32 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ancelotti lidera primeiro treino da seleção brasileira no CT do Corinthians

O técnico Carlo Ancelotti realizou seu primeiro treino com a seleção brasileira no CT do Corinthians, atraindo grande atenção da mídia. O treinamento foi precedido por uma reunião de apresentação com os jogadores, onde Ancelotti discutiu suas expectativas e estratégias para a equipe.

Os jornalistas tiveram acesso limitado ao treino, podendo registrar apenas 15 minutos, mas foi o suficiente para observar a intensidade da sessão. Ancelotti destacou a importância de se adaptar à cultura brasileira e entender o histórico e os adversários da seleção.

A preparação é para a estreia de Ancelotti no comando da seleção, que ocorrerá em um jogo contra o Equador.

Assista em vídeo - Ancelotti lidera primeiro treino da seleção brasileira no CT do Corinthians

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!