Brasil empata sem gols na estreia de Ancelotti contra Equador Seleção vai enfrentar Paraguai na Neo Química Arena Fala Esporte|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 14h55 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h55 )

A estreia de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira terminou em um empate sem gols contra o Equador. Casemiro teve a melhor chance para o Brasil no segundo tempo, mas foi parado pelo goleiro equatoriano. Na mesma etapa, o goleiro Alisson impediu o avanço do adversário.

Mais de 40 mil torcedores estiveram presentes, esperando por uma performance ofensiva do Brasil ou uma vitória do Equador para garantir a vaga na Copa do Mundo. A Seleção volta a entrar em campo contra o Paraguai na terça-feira, na Neo Química Arena em São Paulo.

