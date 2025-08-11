Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Fala Brasil

Santos vence Cruzeiro de virada no Mineirão

Vitória afasta o time da zona de rebaixamento no Brasileirão

Fala Esporte|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O Santos venceu o Cruzeiro de virada por 2 a 1 no Mineirão.
  • O Cruzeiro abriu o placar com um gol de Fabrício Bruno no primeiro tempo.
  • Guilherme empatou para o Santos e Caballero marcou o gol da vitória no segundo tempo.
  • Com a vitória, o Santos se afastou da zona de rebaixamento no Brasileirão.

 

No estádio Mineirão, o Santos conquistou uma vitória de virada sobre o Cruzeiro, vencendo por 2 x 1. O resultado foi alcançado com gols de Guilherme e Caballero na etapa final, permitindo que o time se afastasse da zona de rebaixamento.

Durante o 1º tempo, o Cruzeiro dominou a partida e abriu o placar com um gol de cabeça de Fabrício Bruno. No entanto, o Santos reagiu no 2º tempo, empatando com Guilherme após passe de Caballero. Um gol do Cruzeiro foi anulado pelo árbitro de vídeo, e nos minutos finais, Caballero marcou o gol da vitória para o Santos.

Além dessa partida, o Palmeiras venceu o Ceará por 2 x 1, enquanto o Atlético Mineiro empatou com o Vasco em 1 x 1. O Sport alcançou sua primeira vitória na competição ao derrotar o Grêmio. A RECORD, juntamente com o R7.com e o PlayPlus, transmitirá o confronto entre Sport e São Paulo pela 20ª rodada do Brasileirão.

Veja também


Peixe se afasta da zona de rebaixamento; Palmeiras e Atlético Mineiro também garantem pontos importantes

Fala Esporte playlist

1/4

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.