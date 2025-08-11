Santos vence Cruzeiro de virada no Mineirão Vitória afasta o time da zona de rebaixamento no Brasileirão Fala Esporte|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h41 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h41 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Santos venceu o Cruzeiro de virada por 2 a 1 no Mineirão.

O Cruzeiro abriu o placar com um gol de Fabrício Bruno no primeiro tempo.

Guilherme empatou para o Santos e Caballero marcou o gol da vitória no segundo tempo.

Com a vitória, o Santos se afastou da zona de rebaixamento no Brasileirão.

No estádio Mineirão, o Santos conquistou uma vitória de virada sobre o Cruzeiro, vencendo por 2 x 1. O resultado foi alcançado com gols de Guilherme e Caballero na etapa final, permitindo que o time se afastasse da zona de rebaixamento.

Durante o 1º tempo, o Cruzeiro dominou a partida e abriu o placar com um gol de cabeça de Fabrício Bruno. No entanto, o Santos reagiu no 2º tempo, empatando com Guilherme após passe de Caballero. Um gol do Cruzeiro foi anulado pelo árbitro de vídeo, e nos minutos finais, Caballero marcou o gol da vitória para o Santos.

Além dessa partida, o Palmeiras venceu o Ceará por 2 x 1, enquanto o Atlético Mineiro empatou com o Vasco em 1 x 1. O Sport alcançou sua primeira vitória na competição ao derrotar o Grêmio. A RECORD, juntamente com o R7.com e o PlayPlus, transmitirá o confronto entre Sport e São Paulo pela 20ª rodada do Brasileirão.

