Santos vence Cruzeiro de virada no Mineirão
Vitória afasta o time da zona de rebaixamento no Brasileirão
No estádio Mineirão, o Santos conquistou uma vitória de virada sobre o Cruzeiro, vencendo por 2 x 1. O resultado foi alcançado com gols de Guilherme e Caballero na etapa final, permitindo que o time se afastasse da zona de rebaixamento.
Durante o 1º tempo, o Cruzeiro dominou a partida e abriu o placar com um gol de cabeça de Fabrício Bruno. No entanto, o Santos reagiu no 2º tempo, empatando com Guilherme após passe de Caballero. Um gol do Cruzeiro foi anulado pelo árbitro de vídeo, e nos minutos finais, Caballero marcou o gol da vitória para o Santos.
Além dessa partida, o Palmeiras venceu o Ceará por 2 x 1, enquanto o Atlético Mineiro empatou com o Vasco em 1 x 1. O Sport alcançou sua primeira vitória na competição ao derrotar o Grêmio. A RECORD, juntamente com o R7.com e o PlayPlus, transmitirá o confronto entre Sport e São Paulo pela 20ª rodada do Brasileirão.
