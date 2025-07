Palmeiras e Fluminense disputam vaga nas semifinais do Mundial de Clubes Confrontos decisivos ocorrem nos Estados Unidos contra Chelsea e Al-Hilal Fala Esporte|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 12h45 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h45 ) twitter

Fala Esporte: Palmeiras e Fluminense buscam vaga nas semifinais do Mundial de Clubes

Palmeiras e Fluminense enfrentam Chelsea e Al-Hilal, respectivamente, nas quartas de final do Mundial de Clubes, que acontece nos Estados Unidos. Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras não terá Murilo, Gustavo Gómez e Joaquín Piquerez disponíveis para o confronto. Já o Fluminense, treinado por Renato Gaúcho, não contará com o lateral Renê. O clima entre os jogadores do Fluminense é descontraído antes do jogo decisivo.

