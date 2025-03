Corinthians vence Palmeiras e avança rumo ao título paulista Yuri Alberto marca gol decisivo; Timão joga pelo empate na Neoquímica Arena Fala Esporte|Ri7a, a inteligência artifical do R7 17/03/2025 - 15h28 (Atualizado em 17/03/2025 - 16h53 ) twitter

Fala Esporte: Corinthians fica perto do título em SP, Flamengo é campeão no RJ e Inter no RS

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque e garantiu vantagem na primeira partida da final do Campeonato Paulista. O gol foi marcado por Yuri Alberto no segundo tempo após passe de Memphis Depay. Agora, o time alvinegro precisa apenas de um empate para conquistar o título na Neoquímica Arena.

O Palmeiras criou várias oportunidades durante o jogo, mas não conseguiu converter em gols. O alviverde, atual tricampeão paulista consecutivo, enfrentará um desafio inédito ao precisar reverter o placar fora de casa na decisão deste ano.

Além do Campeonato Paulista, outros estaduais definiram seus campeões. O Flamengo empatou com o Fluminense no Rio de Janeiro e garantiu o título carioca após vencer a primeira partida. No Rio Grande do Sul, o Internacional assegurou o título estadual ao empatar com o Grêmio após vitória inicial, com direito a um gol de falta de Enner Valencia.

