Seleção brasileira chega ao Equador sob comando de Ancelotti Após derrota para Argentina, equipe busca recuperação nas eliminatórias Fala Esporte|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 14h35 (Atualizado em 04/06/2025 - 14h35 ) twitter

Fala Esporte: Seleção brasileira chega ao Equador para primeiro jogo com Ancelotti

A seleção brasileira está no Equador para enfrentar a equipe local nas eliminatórias da Copa do Mundo. Após perder por 4 a 1 para a Argentina, a equipe busca se recuperar sob o comando de Carlo Ancelotti. O técnico italiano comandará um treino no estádio onde ocorrerá a partida e dará uma coletiva de imprensa no hotel.

