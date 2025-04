E se Fosse Você? Veja como pessoas reagem a pedido de casamento malsucedido

O quadro E Se Fosse Você? realizou um experimento no Parque da Independência para testar a empatia das pessoas. Nele, um homem entregava um celular para que alguém o filmasse enquanto ele fazia o pedido de casamento para sua namorada. No entanto, a mulher, sem graça, recusava o pedido. Como o público reagiu a essa situação constrangedora?



