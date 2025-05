Patrulha do Consumidor: Cliente se revolta com agência após carro recém-adquirido apresentar defeito

No Patrulha do Consumidor desta segunda (19), Matheus Ferreira, um porteiro financiou um carro seminovo e, um mês depois, o carro começou a enfrentar problemas. O veículo foi para a oficina e ficou parado por oito meses, enquanto ele continuava pagando as prestações. Cansado da espera e sem resposta da loja, Matheus pediu ajuda a Celso Russomanno. Acompanhe.



