Receita do Chef: Aprenda a fazer uma deliciosa torta grega salgada

A ‘spanakotiropita’ é uma torta grega tradicional feita com espinafre e queijo envoltos em massa filo. Cebolas são refogadas para retirar a umidade antes da adição do espinafre. Após murchar, o espinafre é espremido para retirar o excesso de líquido e misturado com noz-moscada. A mistura é colocada entre camadas de massa filo intercaladas com manteiga ou azeite. O prato é assado até a massa ficar crocante.



