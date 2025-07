Paulo Gabriel elogia amor de Áquila e Priscila em Paulo, O Apóstolo: ‘Muito profundo’ Ator ressalta parceria com a atriz Dani Moreno para construir a relação do casal na superprodução Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 05/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/07/2025 - 02h00 ) twitter

Paulo Gabriel vive Áquila em Paulo, O Apóstolo: 'Resiliente' Divulgação/Seriella Productions

Após interpretar o Profeta Aías em Reis, Paulo Gabriel encara o desafio de viver Áquila em Paulo, O Apóstolo. Na superprodução, que já está disponível no Univer Vídeo e estreia em breve na RECORD, o ator contracena com Dani Moreno, que interpreta sua esposa, Priscila.

“Nós estudamos e nos formamos juntos na mesma instituição. É um prazer rever após quinze anos uma amiga de trabalho e da vida”, revelou o ator ao site oficial.

Ele aproveitou para contar como se preparou ao lado da atriz para dar vida ao casal, que promete ser um exemplo de parceria e confiança para o público que vai acompanhar a série.

“Nos permitimos nos conectar nessa nossa amizade e levar para o projeto, e juntos construímos essa relação. Há uma grande afinidade neste casal e achamos os pontos de convergência deles para criar uma unidade de afeto. É muito profundo”.

A força de Áquila e Priscila está muito presente na relação do casal e se reafirma com a chegada de Paulo (Murilo Cezar), levando a uma transformação dos dois.

“As pessoas vão se reconhecer, pois eles têm uma unidade familiar muito forte, um auxilia e sustenta o outro. Estudando, [entendi] que a história se completa com a transformação e todos os desafios que passam. Eles também difundem a Palavra para outros territórios”, completou o ator.

Paulo Gabriel reforçou as características do personagem: “O Áquila é um ser de extrema resiliência e de muita empatia. O que afeta ele, afeta a Priscila. Ele tem uma fé inabalável, apesar dos desafios e questões familiares que enfrenta”.

Entusiasmado com a chegada da superprodução ao público da emissora, ele elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions:

“Ver um resultado artístico tão forte, com mensagem e qualidade, é fundamental para uma história tão potente. Estou muito feliz de participar e ver essa narrativa acontecendo. E é importante elogiar não só o elenco, mas também a direção, a fotografia, a arte. Sem dúvida, as pessoas vão ficar impactadas com a estética e com a mensagem, que é muito forte”.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia na próxima segunda, dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD.

Elenco destaca mensagem da série:

Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto Paulo, O Apóstolo estreia no dia 28 de maio, exclusivamente no Univer Vídeo e, em julho, na tela da RECORD. Parte do elenco da superprodução detalhou o que o público pode esperar da trama. Confira: