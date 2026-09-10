Sabor à Prova Jovem: Criando Oportunidades Reais para a Gastronomia de MS O sucesso do Sabor à Prova em Mato Grosso do Sul trouxe mais do que grande audiência: revelou a oportunidade de gerar um impacto real que ultrapassa as telas

Divulgação TV MS

Fruto da união entre a TVMS RECORD, a Secretaria de Estado de Educação (SED-MS) e o Instituto Murano, o projeto enxergou o imenso potencial dos estudantes da Rede Estadual antes mesmo de sua entrada oficial no mercado de trabalho.

A edição Jovem foi concebida para mostrar o conhecimento teórico da educação profissional em gastronomia, apresentando de forma gameficada as técnicas aprendidas dentro da sala de aula. Mais do que criar uma competição na TV, a iniciativa assumiu o compromisso de apresentar a culinária como um caminho profissional concreto, viável e repleto de possibilidades para os jovens sul-mato-grossenses.

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Com uma produção de grande porte que mobilizou equipes técnicas, jurados renomados e estrutura de alta performance, o programa alcançou marcas expressivas no YouTube, além de registrar forte engajamento na TV aberta e nas redes sociais, reafirmando o sucesso do formato no estado.

Para além das câmeras, a experiência aproximou os oito estudantes do mercado e ampliou suas perspectivas profissionais. Esse impacto foi fortalecido pela participação de parceiros comerciais que foram além da exposição de marca, integrando produtos, serviços, experiências e oportunidades à própria dinâmica do programa.

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Ao reunir TVMS RECORD, SED-MS, Instituto Murano e iniciativa privada, o Sabor à Prova Jovem consolidou um modelo que aproxima entretenimento, educação e mercado. Para as marcas, o projeto criou a possibilidade de não apenas aparecer na televisão, mas participar de histórias reais e contribuir para a formação de novos talentos em Mato Grosso do Sul.