TV Gazeta promove debate com candidatos ao Governo do Acre
Encontro reuniu cinco candidatos, teve mediação do jornalista Fábio Menegatti e foi transmitido simultaneamente pela TV aberta e plataformas digitais da emissora.
Promovido pela TV Gazeta, o debate integrou a cobertura especial das Eleições 2026 e contou com a mediação do jornalista Fábio Menegatti, da RECORD. O encontro reuniu cinco candidatos ao Governo do Estado: Alan Rick, Tião Bocalom, Thor Dantas, Dr. Luisinho e Eudo Raffael. A candidata Mailza Assis não participou do debate. A campanha informou que a ausência ocorreu em razão de compromissos de agenda no interior do estado.
A transmissão foi realizada simultaneamente pela TV Gazeta, no canal 11.1, e pelas plataformas digitais da emissora, incluindo o YouTube, ampliando o alcance do debate e permitindo que o público acompanhasse o encontro por diferentes canais.
Além da transmissão, o portal agazeta.net realizou uma cobertura ampla durante todo o dia, acompanhando os bastidores, a chegada dos candidatos à sede da emissora e os principais momentos que antecederam o debate.
O encontro marcou mais uma iniciativa da TV Gazeta na cobertura das Eleições 2026, proporcionando espaço para que os candidatos apresentassem propostas, posicionamentos e discutissem temas de interesse do Acre.
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