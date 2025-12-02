1º Pedala Unimed Jundiaí fez sucesso nas ruas de Jundiaí no último domingo Passeio ciclístico reuniu famílias, incentivou a prática esportiva e arrecadou alimentos para a comunidade

No último domingo (30), o evento Pedala da TH+ RECORD, com patrocínio master da Unimed Jundiaí, reuniu centenas de famílias em um passeio de bike pelas ruas da cidade.

O primeiro passeio ciclístico “Pedala Unimed Jundiaí” uniu atividade física e apoio à comunidade, com a presença, inclusive, de parte do elenco jornalístico da TH+ RECORD.

A participação foi gratuita e condicionada à doação de 1 kg de alimento não perecível no dia e local do evento. Em troca, o ciclista recebia a camiseta oficial para o pedal. Além disso, todos os participantes concorreram a sorteios de bicicletas e capacetes para bicicleta! A tenda da TH+ RECORD, contou com um espaço instagramável do reality A Fazenda, com tótem da apresentadora Adriane Galisteu, onde os participantes do passeio ciclístico puderam tirar várias fotos!