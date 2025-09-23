TH+ marca presença na Copa Imprensa Higa da ACEC Competição tradicional reúne comunicação e esporte em Campinas, celebrando integração e espírito de equipe TH+|Do R7 23/09/2025 - 12h04 (Atualizado em 23/09/2025 - 12h04 ) X (Twitter)

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Google News

Link de compartilhamento

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TH+

A equipe de futebol da TH+ está participando da Copa Imprensa Higa da ACEC – Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, competição tradicional que reúne veículos de comunicação e profissionais do esporte da região em partidas que vão muito além da disputa em campo, fortalecendo o espírito de integração, amizade e união da categoria.

Na primeira rodada, realizada no sábado, 20 de setembro, o time da TH+ conquistou uma vitória por 5 a 2, contra o time Cidade Laser. O time segue firme na competição, valorizando o espírito esportivo e representando a emissora com garra!

A Copa Imprensa Higa da ACEC faz parte do calendário esportivo da região, proporcionando momentos de confraternização e promovendo o futebol como ferramenta de união entre jornalistas, cronistas e empresas de mídia!