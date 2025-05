10ª Edição da Corrida Feminina Make UP Run: celebração Eu e Ele! Corrida e Caminhada da TH+ e Novabrasil Campinas, comprovou, mais uma vez, que esporte, amizade e diversão caminham lado a lado! TH+|Do R7 20/05/2025 - 10h11 (Atualizado em 20/05/2025 - 10h35 ) twitter

Divulgação TH+

No último sábado, às 17h, o Parque Ecológico de Campinas foi palco da 10ª edição da Corrida Feminina Make UP Run, um evento repleto de emoção, energia e muita alegria. Neste ano especial, além das corredoras que sempre protagonizam a prova, amigos, namorados e maridos também participaram, celebrando juntos essa data marcante.

O pôr do sol espetacular foi o cenário perfeito para a união de tantas histórias, passos e conquistas.

A Make UP Run, Corrida e Caminhada da TH+ e Novabrasil Campinas, comprovou, mais uma vez, que esporte, amizade e diversão caminham lado a lado!

Divulgação TH+

As ativações animaram as participantes! Os patrocinadores trouxeram muitas atividades: a Maravilhas do Lar encantou com roleta de prêmios, massagem relaxante e a divertida câmera 360º; a Unimed garantiu saúde e sabor com a bike suco e distribuição de brindes; e a tenda do Higa reuniu uma deliciosa degustação com a participação de vários parceiros.

‌



Divulgação TH+

Foi uma corrida emocionante! A grande vencedora, Yane Lima Pereira, de 29 anos, completou os 6 km em 23 minutos e 6 segundos, seguida de Letícia Soares, também de 29 anos, com 23 minutos e 15 segundos. Na terceira colocação, Letícia Mizukami, de 21 anos, finalizou em 23 minutos e 48 segundos, enquanto Pamela Jorge Paiva chegou logo atrás, com 23 minutos e 56 segundos. Em quinto lugar, Ana Paula Moretti cruzou a linha de chegada em 25 minutos e 3 segundos.

Após a prova, o sorteio de diversos presentes exclusivos para as inscritas, comandado pelos apresentadores da TH+ Record, trouxe ainda mais animação ao evento!

‌



A 10ª edição da Make UP Run foi um verdadeiro sucesso! Nosso agradecimento especial vai para todas as corredoras e corredores, patrocinadores e apoiadores que fizeram dessa edição um momento inesquecível.

Em 2026, vem aí mais surpresas e emoções na próxima edição. Nos vemos lá!

