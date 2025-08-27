A 3ª Edição do PET DAY foi pura diversão! O evento realizado pelo Grupo Thathi, agitou o Praça Arautos da Paz em Campinas! TH+|Do R7 27/08/2025 - 10h47 (Atualizado em 27/08/2025 - 10h47 ) twitter

Divulgação TH+

O 3ª Pet Day do Grupo Thathi transformou a manhã do último domingo, 24 de agosto, em um momento inesquecível para famílias e seus animais de estimação em Campinas. Mais de 1.500 pessoas estiveram na Praça Arautos da Paz para viver um dia de sol, diversão e solidariedade em parceria com a ONG Abrigo Amigo. Logo cedo, a Cãominhada abriu a programação com tutores e pets percorrendo 1,5 km em clima de alegria e energia. Na sequência, a apresentação do Agility arrancou sorrisos da criançada e dos adultos, mostrando todo o talento dos cães que deram um verdadeiro show nos obstáculos.

Além do entretenimento, o evento teve um propósito especial: arrecadar ração para cães e gatos em prol da ONG Abrigo Amigo, que também esteve presente com uma feirinha de adoção. Foi emocionante ver tantos cãezinhos encontrando um novo lar e famílias ganhando um “aumigo” cheio de amor.

Divulgação TH+

O Pet Day também foi espaço para experiências e ativações divertidas. O público girou a roleta de prêmios no estande do Maravilhas do Lar, celebrou os 40 anos da Cobasi com vídeos 360 e brindes exclusivos, recebeu orientações de saúde animal com os profissionais e estudantes da UNIP e ainda levou para casa sacos higiênicos distribuídos pela Embalixo. E para completar, sorteios de kits e vouchers fizeram a festa entre os participantes, com prêmios da Cobasi, Maravilhas do Lar, UNIP, LG Mota e Embalixo.

Outro momento especial aconteceu na Tenda do Cãotadores de Histórias, onde a equipe do Medicão encantou as crianças ao estimular a leitura com cães treinados, tornando a experiência ainda mais afetiva.

Divulgação TH+

O 3º Pet Day foi, acima de tudo, uma grande celebração de amor, cuidado e solidariedade. Quem esteve presente saiu com boas lembranças, novos aprendizados e a sensação de ter feito parte de algo muito maior. E para quem não pôde participar, já fica o convite: no dia 12 de outubro acontece o Pedala Campinas, passeio ciclístico do Grupo Thathi que promete movimentar Campinas com a mesma energia e propósito de transformar. Prepare a bike, convide a família e os amigos e venha pedalar com a gente!