Inscrições abertas para a Corrida e Caminhada Make Up Run em Campinas A corrida feminina da TH+ RECORD tem novidade este ano, com 03 opções de kit atleta!

Divulgação TH+

Já estão abertas as inscrições para a Corrida e Caminhada Make Up Run da TH+ RECORD , evento 100% feminino que será realizado no dia 16 de maio, no Parque Ecológico de Campinas.

Com proposta sunset, a edição deste ano convida as participantes para uma experiência especial no fim da tarde, unindo esporte, bem-estar e um dos cenários mais agradáveis da cidade.

Uma novidade desta edição é a possibilidade de escolher entre três opções de kits de atleta.

As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo site www.makeuprun.com.br.