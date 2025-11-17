2º edição do TH+ em Movimento leva serviços e diversão ao Ouro Verde Evento da TH+ Record realizado no sábado (15) ofereceu cortes de cabelo, atendimento médico, consultoria jurídica e troca de lâmpadas; ação reuniu moradores de Campinas e até de outras cidades

Divulgação TH+ Campinas

“A segunda edição do TH+ em Movimento agitou o Distrito do Ouro Verde no último sábado, 15 de novembro. O evento, realizado pelo Grupo Thathi, ofereceu uma grande variedade de serviços gratuitos à população na Avenida Suaçuna, em frente à Praça de Esportes Emil Rached.

Os moradores puderam usufruir de cortes de cabelo, tranças, design de sobrancelhas, esmaltação, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, cuidados odontológicos e consultoria jurídica. A CPFL Paulista marcou presença com a troca de até oito lâmpadas usadas por novas de LED para os moradores que levaram documento com foto e conta de energia.

Todo elenco de apresentadores da TH+ Record esteve presente no evento e recebeu o carinho do público do Ouro Verde!O patrocinador Higa Atacado, distribuiu bombons e balas, fez sorteio de copo térmico, e ainda teve brincadeira do palpite certo que valeu prêmio! E na tenda do patrocinador Maravilhas do Lar teve muita pipoca e algodão doce.

Divulgação TH+ Campinas

O evento contou ainda com brinquedão para a criançada, shows de artistas da região, espaço instagramável A Fazenda e transmissão ao vivo na TH+ Record. A organização do TH+ em Movimento já planeja expandir a ação para duas ou três edições no próximo ano.Confira na reportagem especial como foi o TH+ em Movimento no Ouro Verde. Uma manhã de sábado que fez a diferença para centenas de famílias!”