Vem aí a 3ª edição do PET DAY
Diversão, solidariedade e muito amor pelos pets!
Prepare a coleira, a guia e o coração: no dia 24 de agosto, a partir das 08h00, a Praça Arautos da Paz, no Parque Taquaral, será tomada por latidos, sorrisos e muita energia boa! Vem aí a 3ª edição do PET DAY, um evento especial do Grupo Thathi, em parceria com a ONG Abrigo Amigo, que promete uma manhã inesquecível para toda a família — humanos e pets.
A programação está recheada: Cãominhada, apresentações de Agility e até demonstração dos cães da Guarda Municipal. E para quem sonha em ganhar um novo companheiro, a Feira de Adoção da ONG Abrigo Amigo estará de portas (e corações) abertas para receber você.
Tem solidariedade também: doando 1kg de ração, você garante uma plaquinha de identificação personalizada para o seu pet e ainda concorre a um voucher de R$ 350 da Cobasi e vouchers da Maravilhas do Lar.
Um dia para celebrar a amizade, incentivar a adoção responsável e reforçar o cuidado com nossos melhores “aumigos”. Não fique de fora!
📅 Data: 24 de agosto🕗 Horário: a partir das 08h00📍 Local: Praça Arautos da Paz – Parque Taquaral, Campinas