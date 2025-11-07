Thiago Santos assume o comando do Balanço Geral Manhã na TH+ RECORD Jornalista, que está na emissora desde 2014, passa a apresentar o telejornal a partir da próxima segunda-feira (10)

Divulgação TH+

“A partir da próxima segunda-feira (10), o jornalista Thiago Santos assume a apresentação do Balanço Geral Manhã, na TH+ RECORD Campinas. Formado em Jornalismo pela Universidade Nove de Julho (Uninove), em São Paulo, Thiago integra a equipe da emissora desde 2014, onde já atuou como repórter e apresentador substituto em diversos programas da casa.

Ao longo de mais de uma década de trajetória na TH+ RECORD, Thiago participou de coberturas marcantes na região de Campinas e em todo o país, como o atentado na Catedral Metropolitana de Campinas, a chacina de uma família que ocorreu na virada do ano 2016 na Vila Proost de Souza, o caso Isis Helena, os protestos dos caminhoneiros, o ataque à empresa Protege, pandemia, além da cobertura da queda do avião da VoePass e da morte do jornalista Ricardo Boechat.

Thiago também apresentou, por dois anos, o programa Poder e Negócios, voltado à economia e empreendedorismo regional. Antes de ingressar na TH+ RECORD, trabalhou como repórter na TV Aberta da OAB e na NGT (Nova Geração de Televisão).

Natural de São Paulo, Thiago Santos tem 34 anos, é casado e celebra a nova fase na carreira com entusiasmo. “É uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma alegria enorme poder dar bom dia à nossa região, trazendo informação com credibilidade e proximidade”, afirmou."