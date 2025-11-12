Jundiaí recebe o 1º Pedala Unimed Jundiaí O passeio ciclístico solidário da TH+ RECORD vai agitar a cidade de Jundiaí em novembro!

A cidade de Jundiaí será palco de um grande evento esportivo e solidário no dia 30 de novembro: o 1º Pedala Unimed Jundiaí, uma realização da TH+ RECORD, com patrocínio master da Unimed Jundiaí.

O passeio ciclístico tem como objetivo incentivar a prática de atividade física, saúde e bem-estar entre os moradores da região. Para participar, basta levar 1 quilo de alimento não perecível e trocar pela camiseta oficial do evento. Os participantes ainda concorrem a sorteios de bicicletas.

A largada será às 9h30 da manhã, na Avenida União dos Ferroviários, na altura do número 3.215. O percurso percorrerá ruas da cidade em um clima de lazer, saúde e integração entre famílias e amigos.

O Pedala Unimed Jundiaí faz parte do projeto Pedala, criado pela TH+ RECORD, que já passou por outras cidades reunindo centenas de ciclistas em ações solidárias que unem esporte, saúde, cidadania e diversão.

Reúna a família, chame os amigos e venha pedalar com a gente!

Dia 30 de novembro, em Jundiaí — esporte, saúde, solidariedade e diversão em um só evento.