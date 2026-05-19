“Make Up Run reúne mais de mil pessoas em tarde de esporte, emoção e experiências no Parque Ecológico de Campinas” Corrida e caminhada feminina promovida pela TH+ Record e Novabrasil Campinas teve arena de ativações, sorteios, serviços e muita energia feminina

Divulgação TH+ Campinas

A 11ª edição da Make Up Run, corrida e caminhada feminina promovida pela TH+ Record e Novabrasil Campinas, foi um verdadeiro sucesso neste sábado, no Parque Ecológico de Campinas.

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Mais de 1.000 pessoas passaram pela arena do evento, que reuniu esporte, bem-estar, diversão e momentos especiais em um final de tarde marcado por muita emoção, amizade e incentivo à prática esportiva.

Com um clima agradável e cenário perfeito para a corrida, a prova reuniu mulheres de diferentes idades e histórias, muitas delas correndo juntas, incentivando amigas e celebrando a força feminina durante todo o percurso.

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Além da corrida e caminhada, o público aproveitou uma arena repleta de ativações, experiências e distribuição de brindes dos patrocinadores e apoiadores do evento. Teve bike suco, massagem express, trança, maquiagem, roleta de prêmios, degustação, muita atividade e interação com o público!

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Na disputa da corrida, as atletas deram um show de desempenho e superação. Confira as vencedoras da classificação geral:

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1a colocada: Najara Cristina Louzada – tempo de 22min02

2a colocada: Marina Malachias – tempo de 22min31

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3a colocada: Ana Paula Moretti – tempo de 23min32

4a colocada: Pamela Jorge Paiva – tempo de 23min35

5a colocada: Joseane Ribeiro Soares – tempo de 23min54

A TH+ Record e a Novabrasil Campinas celebram o sucesso da Make Up Run e reforçam o orgulho em promover iniciativas que incentivam a saúde, o esporte e a conexão entre mulheres.

Mais do que uma corrida, a Make Up Run foi um encontro de mulheres poderosas, inspirando umas às outras e transformando o Parque Ecológico em um grande espaço de energia, acolhimento e celebração."