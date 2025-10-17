A 19a Edição do Pedala reúne mais de mil pessoas na Lagoa do Taquaral em um domingo de solidariedade e diversão Evento do Grupo Thathi celebrou o Dia das Crianças com passeio ciclístico, arrecadação de alimentos e muitas atrações para toda a família.

A 19a Edição do Pedala, Pedal Solidário do Grupo Thathi, movimentou a Lagoa do Taquaral no último domingo, dia 12 de outubro, em uma manhã cheia de energia, solidariedade e alegria. O passeio ciclístico reuniu mais de mil participantes, que pedalaram em comemoração ao Dia das Crianças e contribuíram com a arrecadação de alimentos para o Banco de Alimentos da Prefeitura de Campinas.

A TH+marcou presença com espaços instagramáveis inspirados em A Fazenda e nos estúdios do jornalismo local, onde o público aproveitou para tirar fotos, fazer selfies e registrar esse momento especial.

O evento contou ainda com o patrocínio da Maravilhas do Lar, que levou para o público a roleta de prêmios, além de pipoca e algodão doce que fizeram a festa da criançada.

Para completar, houve sorteio de vouchers da loja Maravilhas do Lar e de uma bicicleta, oferecida pelo parceiro Flash Bike, que também prestou serviço gratuito de manutenção para as bikes durante o evento.

Mais do que um passeio, o Pedala! foi um momento de união entre esporte, solidariedade e família — uma celebração que marcou o Dia das Crianças com boas ações e muita diversão."