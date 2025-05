‘Giro’ no Jalapão: tradições e natureza no coração do Brasil (Parte 3)

A mais recente edição do programa ‘Giro’ leva os telespectadores a uma nova jornada envolvente pelo estado do Tocantins, no Brasil. O episódio mergulha nas riquezas naturais e culturais do Jalapão — com destaque para a deslumbrante Cachoeira do Formiga e a inspiradora Comunidade Mumbuca.



A Cachoeira do Formiga, com suas águas cristalinas de tons turquesa e profundidade de até três metros, impressiona não só pela beleza, mas também pela sensação única de mergulhar em uma piscina natural no meio do cerrado. Esta cachoeira, localizada no Parque Estadual do Jalapão, é uma das atrações mais procuradas da região.



Tradição e resistência em Mumbuca



Poucos quilômetros depois, Joana Xará revela a alma do Jalapão: a Comunidade Mumbuca. Composta por cerca de 165 moradores, majoritariamente descendentes de escravos, o povoado é conhecido pela produção artesanal com capim-dourado — uma tradição passada de geração em geração. Na pequena loja de artesanato, cada peça traz histórias de superação e criatividade.



A música também ocupa um espaço central, com a emblemática viola do buriti. Criada artesanalmente a partir da palmeira típica da região, o instrumento traduz, em som, a história e a resistência de um povo que transforma a natureza em arte e poesia.



A sabedoria ancestral da ‘casa da Doutora’



Em meio à simplicidade da Comunidade Mumbuca, destaca-se um lugar especial: a casa da ‘Doutora’ Noemi Ribeiro. Conhecida como a grande guardiã dos saberes medicinais tradicionais, ela transforma plantas e raízes do cerrado em remédios naturais que curam corpo e alma. Com um quintal que funciona como farmácia a céu aberto, Noemi prepara chás para tratar de tudo, de gripes a picadas de cobra, sempre com o conhecimento herdado de gerações anteriores.



Foi ainda na sua infância, aos nove anos, que descobriu o seu dom, curando o pai com um chá de alfavaca. Desde então, dedica-se a ensinar e cuidar, com fé, empatia e um profundo respeito pela natureza. Mais do que um espaço de cura, sua casa representa um elo vivo entre o passado e o presente, onde a tradição é celebrada todos os dias.