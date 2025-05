Jalapão: Mistérios, aventuras e águas cristalinas (Parte 2)

O Jalapão é um dos tesouros naturais mais impressionantes do Brasil e voltou a ganhar destaque no programa ‘Giro’, da RECORD EUROPA, apresentado por Joana Xará. Com carisma e emoção, a apresentadora conduziu os telespectadores por uma viagem inesquecível, repleta de paisagens de tirar o fôlego e histórias surpreendentes.



O episódio revelou não apenas a beleza das águas cristalinas e das formações rochosas milenares, como também segredos que parecem ter saído de um filme. Uma das grandes surpresas foi a visita à Fazenda Triagro, uma propriedade abandonada que, segundo investigações da Polícia Federal (PF), teria pertencido a um criminoso mundialmente conhecido: Pablo Escobar.



O local enigmático, com sete construções em ruínas, teria funcionado como laboratório de droga clandestino, nos anos 1980. Marcada por mistérios e lendas locais, a fazenda chama a atenção não apenas pela sua história, mas também por sua localização estratégica no coração do Jalapão. Atualmente, pertence ao Governo estadual e serve como base de apoio turístico para locais icônicos como a Cachoeira da Velha e a Prainha do Rio Novo.



Tradição e sabores



Durante o percurso, o programa explorou o que há de mais autêntico na cultura local: expressões regionais, sabores típicos, como o suco de buriti, e a hospitalidade dos moradores, que compartilham com orgulho as riquezas de sua terra.



Aventuras em meio à natureza



A jornada seguiu com um mergulho na cultura e nas belezas naturais do Tocantins. A Cachoeira da Velha com seu formato em ferradura e trilhas de fácil acesso, foi um convite ao contato direto com a natureza e impressionou com sua imponência e biodiversidade. Já a Prainha do Rio Novo encantou com suas águas calmas e revelou-se ideal para quem busca tranquilidade e paisagens dignas de cinema.



O ponto alto do episódio foi a visita ao Fervedouro Bela Vista. Com águas translúcidas e pressão que impede o afundamento, o local oferece uma experiência mágica, tanto durante o dia quanto à noite, quando o ambiente adquire uma atmosfera mística e inesquecível.