‘Passaporte Giro – Especial BTL’ (Parte 2): Mais momentos, mais descobertas

No segundo episódio do ‘Passaporte Giro – Especial BTL’, continuamos a explorar tudo o que marcou a ‘BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market’. Depois dos grandes destaques da primeira parte, mergulhamos agora em novos momentos, histórias e experiências que não podia perder.



Entre bastidores, encontros e surpresas, esta segunda parte revela ainda mais do que tornou a 36.ª edição da ‘BTL’ um evento memorável. Se pensava que já tinha visto tudo, prepare-se para descobrir o que ficou por contar.