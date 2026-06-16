‘Giro’ mostra o destino onde a história e a natureza caminham lado a lado

Situada no ponto mais alto da Serra de São Mamede, Marvão é uma das vilas mais emblemáticas do Alto Alentejo. Cercada por muralhas medievais e com vistas impressionantes sobre a paisagem envolvente, conquista quem a visita pela sua beleza, autenticidade e riqueza patrimonial.





Museu Municipal de Marvão

Parque Natural da Serra de São Mamede

Portagem

A história está presente em cada recanto, desde o imponente castelo até ao Museu Municipal de Marvão, instalado na antiga Igreja de Santa Maria. O concelho guarda ainda importantes vestígios romanos, com destaque para a cidade de Ammaia, testemunho da relevância que esta região teve ao longo dos séculos.Mas Marvão não vive apenas do passado. O Parque Natural da Serra de São Mamede oferece excelentes condições para caminhadas, passeios ao ar livre e contacto direto com a natureza. A rota megalítica, uma das mais importantes do país, permite descobrir antas e menires que remontam à Pré-História, enquanto experiências como os passeios de Easy Rider elétrico e a Rail Bike da Beirã proporcionam formas diferentes e divertidas de explorar o território.Junto ao Rio Sever, a Portagem surge como um dos locais mais procurados para momentos de descanso, combinando património histórico com zonas de lazer e piscinas naturais. A proximidade da fronteira espanhola acrescenta ainda uma dinâmica cultural própria, visível na afluência de visitantes e na partilha de tradições entre os dois lados da fronteira.Entre paisagens deslumbrantes, património histórico, experiências ao ar livre e uma forte identidade cultural, Marvão afirma-se como um dos destinos mais completos e genuínos do Alentejo, ideal para quem procura descobrir Portugal com tempo, tranquilidade e autenticidade.