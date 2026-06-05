Marvão: o tesouro do Alto Alentejo entre castelo, serra, rio e tranquilidade

Situada a 860 metros de altitude, no topo da escarpa da Serra de São Mamede, Marvão é uma das mais impressionantes vilas históricas de Portugal. Envolvida por muralhas medievais bem preservadas e com vistas deslumbrantes sobre o Alto Alentejo e a vizinha Espanha, a localidade combina património, natureza e autenticidade num cenário único.





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Castelo de Marvão

Portagem

Conhecida como o Ninho das Águias, Marvão destaca-se pela sua posição estratégica, que ao longo dos séculos desempenhou um papel fundamental na defesa da fronteira portuguesa. A entrada na vila faz-se pelas Portas de Rodão, uma passagem que conduz os visitantes por ruas estreitas de traça medieval, onde a história se revela a cada esquina.No ponto mais elevado ergue-se o Castelo de Marvão, um dos mais importantes monumentos da região. A fortaleza oferece uma vista panorâmica de 360 graus sobre a Serra de São Mamede, o rio Sever e as paisagens raianas. No seu interior encontra-se ainda uma impressionante cisterna medieval, considerada uma das maiores e mais bem preservadas da Europa.A herança histórica de Marvão reflete influências romanas, islâmicas e medievais, preservadas nas muralhas, nas construções em pedra e no traçado urbano da vila. O Centro Interpretativo das Fortalezas Abaluartadas da Raia permite compreender a evolução da arquitetura militar e a importância destas estruturas na proteção do território nacional.A poucos quilómetros da vila, Portagem surge como um dos locais mais procurados da região. Situada junto ao rio Sever, a aldeia é também uma referência gastronómica, destacando-se pratos tradicionais alentejanos preparados com produtos locais.Para os amantes da natureza, o Parque Natural da Serra de São Mamede oferece diversas experiências ao ar livre. Os percursos de jipe pelos trilhos da serra revelam paisagens de grande beleza, enquanto a Barragem da Apartadura proporciona momentos de tranquilidade através de atividades como o stand up paddle.A oferta turística completa-se com unidades de alojamento que preservam o carácter histórico da região, permitindo aos visitantes desfrutar da tranquilidade e do património local com todo o conforto.Entre castelos, paisagens de montanha, gastronomia regional e experiências na natureza, Marvão afirma-se como um dos destinos mais fascinantes do Alto Alentejo, conquistando quem o visita pela sua autenticidade, beleza e riqueza histórica.