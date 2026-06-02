Vila Pouca de Aguiar: o ‘Giro’ continua a viagem pelas tradições, memórias e tesouros da região

Vila Pouca de Aguiar tem paisagens bonitas, património, natureza e história. Mas há uma coisa que se percebe depressa quando se anda por aqui: o maior património desta vila são mesmo as suas gentes.



Desta vez, o caminho fez-se menos pelos monumentos e mais pelos rostos, pelas memórias e pelos ofícios que continuam a dar identidade a esta terra. Entre um museu etnográfico montado com amor às raízes, um tear centenário, miniaturas impressionantes de monumentos portugueses, a força da produção agrícola local e um moinho com mais de 300 anos, a viagem por Vila Pouca de Aguiar revela aquilo que muitas vezes não cabe num mapa: a alma do lugar.





O museu etnográfico do Sr. Acácio

A nora e a inteligência do mundo rural

As criações em fósforos e uma Torre Eiffel feita com paciência

Em Reguengo, a tecelagem tradicional resiste no tear de Palmira

O valor de saber fazer com as mãos

As miniaturas do Sr. Guilhermino, em Telões: arte sem preço

Pedra que não é pedra, madeira que se transforma em monumento

O Mosteiro da Batalha

De Vila Pouca de Aguiar para o mundo: castanha, frutos vermelhos e mirtilo

A castanha, o ouro de Trás-os-Montes

Frutos vermelhos com destino aos supermercados

O mirtilo e a força da exportação

O que fica de Vila Pouca de Aguiar

Em Cabanes, Alvão, a porta da Vivenda Almeida abre-se para muito mais do que uma casa. Ali vive-se um verdadeiro mergulho na memória rural e popular da região, graças ao trabalho do Sr. Acácio, guardião de um museu etnográfico que é, acima de tudo, um ato de amor às origens.O espaço reúne mais de meio milhar de peças, entre objetos antigos, móveis, utensílios, miniaturas e trabalhos artesanais feitos pelo próprio. Há peças compradas, peças resgatadas e peças criadas à mão. O resultado é um lugar onde o moderno e o antigo convivem, mas onde o passado tem um peso especial.Cada objeto conta uma história de trabalho, de engenho e de vida no interior. E é precisamente isso que torna este museu tão especial: não se limita a expor coisas antigas, explica formas de viver.Entre as demonstrações mais curiosas está a nora, mecanismo tradicional usado para puxar água e encaminhá-la para os terrenos agrícolas. Ao experimentar a força necessária para a pôr a funcionar, percebe-se melhor a dureza do trabalho antigo.Era este sistema que permitia regar culturas como a batata, o milho e outros produtos da terra. Noutros tempos, em vez de pessoas, eram um burro ou uma vaca que faziam esse esforço. Hoje, vê-lo em funcionamento é mais do que assistir a uma demonstração. É compreender como a agricultura dependia de soluções engenhosas e de muito trabalho físico.O Sr. Acácio viveu muitos anos fora de Portugal, e essa experiência também se reflete no seu espólio. Algumas das peças mais impressionantes nasceram durante esse período, incluindo uma Torre Eiffel feita com 13.200 fósforos e 220 horas de trabalho.A peça foi construída na Suíça e transportada até Portugal dentro de uma estrutura de madeira feita à medida, cuidadosamente protegida para não perder um único fósforo. É um daqueles trabalhos que obrigam a parar e a olhar duas vezes, primeiro pela escala, depois pela persistência que exigem.Mais do que uma peça favorita, acabou por se tornar uma das mais admiradas por quem passa pelo museu. E isso diz muito sobre a forma como a criatividade popular pode transformar materiais simples em algo extraordinário.Da memória dos objetos passa-se à memória dos gestos. Em Reguengo, o tear de Palmira é uma verdadeira cápsula do tempo.Os teares de madeira com que trabalha são mais do que centenários. Vieram da avó, das tias, de gerações anteriores. E a sua relação com este ofício começou precisamente assim, em criança, a observar as mulheres da família a tecer, a ajudar na montagem e, pouco a pouco, a aprender a fazer.Hoje, Palmira é uma das últimas guardiãs desta arte em Vila Pouca de Aguiar. E isso tem um peso enorme.Num tempo em que quase tudo se acelera e se industrializa, entrar neste espaço é lembrar que há trabalhos que não podem ser substituídos por máquinas. A tecelagem tradicional exige tempo, técnica, força e sensibilidade.No tear, cada cruzamento de fios pede atenção. Cada escolha de cor pede intuição. E cada peça acabada transporta consigo uma dose de paciência que só quem trabalha assim conhece bem.Palmira fala desse saber com orgulho e com gratidão. Sente-se honrada por continuar um ofício que muita gente já não conhece, e por manter viva uma tradição que ensina quanto trabalho existe por detrás de uma peça feita à mão.De Reguengo até Telões, a expectativa cresce. E quando finalmente se entra no espaço do Sr. Guilhermino, percebe-se porquê.O seu trabalho é de deixar qualquer pessoa sem palavras. Ele cria miniaturas de grandes monumentos, com um rigor de escala e um detalhe tão impressionantes que, por momentos, o olhar vacila entre a miniatura e o real.O que mais surpreende não é apenas a beleza final. É o processo, a precisão e o respeito pela arquitetura original.Algumas peças são feitas com estruturas interiores de madeira e acabamentos que imitam a pedra real. O efeito é extraordinário. Não se trata de uma reprodução simplificada, mas de um trabalho minucioso que procura recriar texturas, proporções e presença.É essa fidelidade ao detalhe que faz destas obras algo tão especial. O Sr. Guilhermino não faz apenas maquetas. Faz interpretações artísticas profundamente informadas da história e do património português.Entre as várias criações, o Mosteiro da Batalha ocupa um lugar muito importante. Foi a primeira grande peça, iniciada em 2011, depois de uma conversa sobre uma maqueta vista na Praça da Alegria, no Porto.A partir desse momento, o trabalho que tinha em mãos ficou em pausa. O novo desafio impôs-se. O Mosteiro da Batalha foi concluído em 38 dias e tornou-se o ponto de partida de um percurso notável.Vila Pouca de Aguiar também se afirma pela capacidade de produzir e exportar o melhor da sua terra. E aqui a agricultura mostra outro lado da identidade local: o da inovação, da qualidade e da ligação aos mercados internacionais.Há uma razão para a castanha ser muitas vezes chamada de ouro de Trás-os-Montes. O seu valor económico e simbólico é enorme.Em Vila Pouca de Aguiar, a castanha segue para exportação para países como:- Suíça- Áustria- AlemanhaAtravés do frio e de tecnologia adequada, este produto ganha nova vida, preservando qualidade e tornando-se um produto de excelência para diferentes mercados.Mais do que um alimento tradicional, a castanha é um embaixador da região.Outra frente importante é a dos frutos vermelhos. As frutas cuidadosamente selecionadas passam por um processo rigoroso de acondicionamento antes de seguirem diretamente para o consumidor final.Este percurso, rápido e controlado, garante que chegam às prateleiras dos supermercados com a cor, o sabor e as vitaminas intactos. É um trabalho invisível para muita gente, mas essencial para que a qualidade da origem se mantenha até ao destino.Também o mirtilo parte daqui para vários destinos e usos industriais. Pode seguir para:- indústrias de compotas - produção de gelados - papas e alimentação infantil - outros mercados internacionaisEste pequeno fruto ajuda a mostrar o potencial do interior do país na produção hortofrutícola. Não se trata apenas de comercializar. Trata-se de projetar a marca Portugal no exterior a partir de um território que alia tradição agrícola e capacidade de adaptação.Vila Pouca de Aguiar não se explica apenas pelas paisagens. Sente-se. E sente-se sobretudo através das pessoas que a habitam, que guardam os ofícios, que preservam os lugares, que criam com as mãos e que continuam a acreditar no valor da sua terra.No fim, percebe-se uma coisa muito simples: Vila Pouca de Aguiar é daquelas terras onde se chega para conhecer um lugar e se acaba a encontrar pessoas, histórias e gestos que ficam connosco.