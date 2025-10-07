‘Giro’ revela roteiro cultural em São Paulo

O último episódio do ‘Giro’ apresentou um roteiro cultural em São Paulo que foge do óbvio: dos becos de arte urbana à história do futebol, passando pela monumentalidade do Teatro Municipal e por uma visita a um centro de monitorização que tem mudado a sensação de segurança na cidade.



Uma cidade que pulsa cultura — e se reinventa



A reportagem percorre pontos que traduzem a diversidade paulistana. Entre os destaques estão o Museu do Futebol, no histórico Estádio do Pacaembu, experiências imersivas que colocam o visitante no centro das memórias do esporte, e uma passagem pela Vila Madalena, onde murais, batalhas de rap e galerias consolidaram o bairro como um dos polos de arte urbana mais vibrantes do país. O roteiro cultural em São Paulo ainda inclui o Teatro Municipal de São Paulo, ícone da arquitetura e palco de episódios decisivos da cultura brasileira.



Museu do Futebol e Tour do Pacaembu



Inaugurado em 2008 dentro do Pacaembu (estádio de 1940), o museu conta a história do futebol como patrimônio afetivo e social. Em entrevista, Marília explica que o acervo privilegia imagens e referências que espelham “os muitos futebois do Brasil”, incluindo a prática de várzea, o futebol de mulheres — proibido por décadas no país — e modalidades adaptadas.



A visita inclui o Tour do Paca, guiado por Léo, que abre áreas de torcedores e bastidores, como sala de imprensa, vestiários e o relvado — “a cereja do bolo”. O percurso termina com uma experiência de pênaltis, onde o público testa a pontaria.



Arte urbana na Vila Madalena



Com raízes na ocupação estudantil dos anos 1960–70 e no caldeirão cultural dos anos 1990, a Vila Madalena tornou-se referência mundial de street art. O Beco do Nego — antigo Beco do Aprendiz — renasceu como espaço de grafite, rap e hip hop, reunindo dezenas de artistas e homenageando Nego Vila. Na sequência, o Beco do Batman confirma a vocação do bairro: uma galeria a céu aberto onde mais de 50 artistas já deixaram sua marca.



Patrimônio vivo no Teatro Municipal



Teatro Municipal de São Paulo (1911): nascido do desejo de alinhar a capital às grandes casas europeias, o edifício impressiona pelo Salão Nobre — com mármores em cores do estandarte paulista e referências ao teatro grego, à música e à dança. O local acolheu a icônica Semana de Arte Moderna de 1922, marco que redefiniu a cultura brasileira. A reportagem revive esse choque de gerações e ressalta o Municipal como símbolo da ambição cultural paulistana.



Segurança e tecnologia: Smart Sampa



No centro de operações do Smart Sampa, o secretário responsável descreve como a rede de câmeras, aliada a reconhecimento facial e leitura automática de placas, tem auxiliado a recapturar foragidos e localizar desaparecidos. Segundo ele, já foram 1.900 recapturas, com tempo médio inferior a 10 minutos entre a identificação e a prisão. O sistema também prioriza chamados de botão de pânico para mulheres em situação de risco.