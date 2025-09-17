Palmela: castelo, sopa caramelo, vinhos e trilhas que encantam

Patrimônio militar e religioso, cozinha tradicional e enoturismo



No último episódio do programa ‘Giro’, Joana Xará esteve em Palmela para contar histórias que misturam sabores, terra e horizonte. A apresentadora conheceu o imponente Castelo de Palmela, provou a ancestral sopa caramelo, percorreu adegas que guardam memórias de família, conheceu o museu ferroviário de Pinhal Novo e respirou a Serra do Louro.



Palmela



Palmela reafirma-se como destino completo: patrimônio militar e religioso, cozinha tradicional e enoturismo convivem com trilhas naturais e memoriais ferroviários, oferecendo experiências para todo o ano.



A rota de vinhos da Península de Setúbal reafirma a sua importância com a Casa Mãe da Rota como centro de informações, provas e venda de produtos regionais. Ainda na rota-cultural, há a Casa das Memórias, um espaço que preserva a história de uma família ligada à vinha, onde o vinho se transforma em patrimônio afetivo.



O episódio inclui também uma parada em Pinhal Novo, onde a chegada do trem em 1858 foi determinante para o crescimento da vila; hoje um museu ferroviário preserva instrumentos e memórias dos ferroviários. A viagem termina na Serra do Louro, com trilhas sinalizados e panorâmicas que alcançam Setúbal, Tróia e Lisboa.



Impacto turístico e cultural



Palmela oferece uma proposta diversificada: história, gastronomia, enoturismo e natureza. Produtos regionais como o queijo de Azeitão, o azeite e os vinhos combinam-se com festas locais e atividades durante o ano inteiro, consolidando a vila como destino para visitantes que procuram mais do que uma parada.



Castelo de Palmela: uma muralha com muitas histórias



Subir ao Castelo de Palmela é entrar numa cápsula do tempo. A fortificação impõe-se no alto da serra, com vista privilegiada entre o Tejo e o Sado. Ao longo dos séculos foi posto de vigia, residência de ordens militares — especialmente da Ordem de Santiago a partir de 1186 — e palco de decisões que moldaram a história local e nacional.



O formato trazido por essas obras pretendia impressionar aliados e intimidar inimigos: uma fortaleza que, além da defesa, funcionava como uma pequena vila dentro das suas muralhas.



A Igreja de Santa Maria do Castelo, fundada por D. Afonso Henriques no local onde outrora estaria uma mesquita, mantém traços do tardogótico e da transição para o Renascimento. Pela tradição, esta foi a primeira matriz de Palmela até ao terremoto de 1755, quando a vida paroquial foi transferida para a Vila, para a Igreja de São Pedro.



Visita e panorama



Do Terra Sul, junto à Igreja de Santiago, a vista é generosa: à distância avista-se Setúbal, o Estuário do Sado, Tróia e, nas manhãs limpas, a serra de Sintra. A sensação de estar num ponto privilegiado do território foi a melhor forma de começar a explorar Palmela.



Sopa Caramelo



Entre as descobertas gastronômicas, a sopa caramelo merece destaque. Nascida no século XIX pelas mãos dos “caramelos” — trabalhadores das vinhas que vinham do Baixo Mondego e da Beira Litoral — esta sopa nasceu da necessidade: ingredientes simples da horta, como feijão, batata, couve, nabos e, quando possível, carne ou enchidos, cozinhados lentamente em panelas de barro ou ferro.



Provar a sopa caramelo é provar a história do trabalho rural. A receita tradicional era servida ao fim da jornada, por volta das 17h, e acompanhava os trabalhadores que ainda dançavam e retomavam a labuta ao cair da tarde. Hoje a sopa ganhou uma nova vida: não só é preservada como patrimônio gastronômico, como está associada a uma confraria que valoriza a sua memória.



Gastronomia e enoturismo: mesas que contam histórias



Dentro das muralhas do castelo e ao redor, Palmela oferece várias experiências gastronômicas. Das tabernas aos restaurantes panorâmicos, pratos como pão com queijo de Azeitão, o bacalhau em várias formas, bochechas marinadas e doces regionais como a serradora ou mousse de chocolate com crumble figuram no menu.



A ligação entre vinho e identidade é evidente. A Rota de Vinhos da Península de Setúbal — a primeira rota de vinhos nacional — reúne adegas, produtores e experiências que promovem não só os vinhos mas também os produtos endógenos: mel, azeite, queijos e compotas são património gustativo.



Casa das Memórias: afetos e vinhos



A Casa das Memórias e Afetos é um exemplo vivo do entrelaçamento entre família, trabalho e vinho. Ermelinda Freitas conta como memórias femininas e gestos passados foram preservados: desde as primeiras prensas até objetos do dia a dia da vida agrícola. Cada garrafa carrega uma história — nomes de avós, trajetos em bicicleta, escolhas destemidas — e o vinho torna-se assim testemunho e tributo.



Alojamento e experiências: dormir entre vinhas



Para quem procura permanecer, Palmela oferece alojamentos integrados na paisagem: bangalôs sobre vinhas que proporcionam silêncio, cafés da manhã com vista para a serra e uma sensação de repouso em contato com a natureza. Estes espaços complementam a experiência de enoturismo e trilhas, permitindo que a visita se prolongue com calma.



Pinhal Novo: o trem que fez nascer uma vila



A chegada da linha férrea em 1858 foi determinante para a formação de Pinhal Novo. O trem atraiu gente de várias regiões de Portugal e deu origem a uma vila construída à volta da estação. O museu ferroviário local preserva peças do trabalho quotidiano dos ferroviários: lanternas, bandeiras, cornetas, uniformes e documentação do tempo em que a ferrovia era o pulso do território.



Serra do Louro: trilhas, biodiversidade e panoramas



A Serra do Louro é porta de entrada para o Parque Natural da Arrábida e ponto de vista privilegiado sobre a península. A pequena rota circular de Palmela tem cerca de 12 km e oferece vistas de 360º: do castelo ao sul até a Lisboa e Sintra ao norte. Trilhas sinalizados integram a rede de Walking Trails e a serra é candidatas a Reserva da Biosfera da UNESCO, devido à sua riqueza natural e cultural.