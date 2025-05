Tocantins: paraíso de águas doces (Parte 5)

Areia branca, águas calmas e um pôr-do-sol de cinema: este é o cenário que dá o tom a este episódio do Giro’, que continua percorrendo por algumas das mais impressionantes paisagens do Tocantins. A jornada começa na Praia da Graciosa, em Palmas, um dos cartões-postais da capital, com estrutura para lazer, esportes e passeios até as ilhas Canela e do Pato. O Lago de Palmas, que emoldura a região, é o pano de fundo perfeito para experiências de ecoturismo e contemplação.



Seguindo viagem, o programa visita praias fluviais que se destacam não só pela beleza, mas também pela hospitalidade e autenticidade. É o caso da Praia da Ilha Grande, em Araguanã, onde a tranquilidade reina, e da Praia da Ponta, em Araguatins, que combina natureza e festa com quiosques sobre a água e pores-do-sol inesquecíveis.



A cada parada, o ‘Giro’ mostra como essas praias sustentam a economia local e promovem o turismo responsável.



Aventura, cultura e paisagens intocadas



Mas o episódio não se limita às águas calmas. A apresentadora Joana Xará enfrentou trilhas exigentes até o Cânion Encantado, em Almas, uma joia escondida nas Serras Gerais. Com quedas de água imponentes e mirantes de tirar o fôlego, o Cânion oferece uma das experiências mais intensas do programa. O nome faz jus à magia do lugar: andorinhas mergulham a mais de 100 km/h em seu interior, ao entardecer, num espetáculo natural raro.



A jornada continua com a descoberta da Cachoeira Urubu Rei e da lendária Cachoeira do Cavalo Queimado, cada uma com histórias e lendas que tornam a visita ainda mais rica. Em seguida, o episódio mergulha na Lagoa da Serra, onde águas azul-turquesa escondem cardumes que surpreendem os banhistas.



O ‘Giro’ celebra as paisagens do Tocantins, destacando não apenas sua beleza, mas a conexão íntima entre os moradores e a natureza.