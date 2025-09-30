‘Giro’ estreia roteiro por São Paulo com história e arte

No primeiro episódio do ‘Giro’ por São Paulo, a equipe percorre marcos históricos e culturais da metrópole: Museu do Ipiranga, monumento da Independência, Avenida Paulista, MASP, Japan House e pontos de gastronomia e hospedagem que reforçam por que a cidade é referência em turismo.



Ipiranga: onde a história do Brasil ganha vida



A visita começa no berço do famoso grito “Independência ou morte!”, de 7 de setembro de 1822. O Museu do Ipiranga é apresentado como marco arquitetônico e histórico, ligado às transformações de São Paulo — da produção dos tijolos ao simbolismo nacional. No complexo, o Monumento à Independência, o Parque da Independência e a chama eterna relembram diariamente a conquista da liberdade. Os restos mortais de Dom Pedro I estão na cripta do monumento, enquanto o coração permanece no Porto, em Portugal.



Dentro do museu, o destaque vai para a tela “Independência ou Morte”, de Pedro Américo — uma obra monumental que eternizou o momento fundacional do país. A narrativa lembra que a pintura mistura celebração e mito (como a comitiva em mulas, e não a cavalo) e convida a refletir sobre o passado e o presente.



Avenida Paulista: cultura, memória e movimento



No eixo da Avenida Paulista, o programa explora o projeto municipal Vai de Roteiro, com percursos guiados que contam a história local. A rota inclui casarões remanescentes da elite do café, parques e centros de informação turística. O Edifício Cásper Líbero/Gazeta surge como símbolo da comunicação paulista — com a sirene histórica do meio-dia, resquício do tempo em que anunciava a nova edição do jornal.



MASP: acervo, arquitetura e um novo edifício



O MASP é um ícone da arquitetura moderna e guardião de um acervo com mais de 11 mil peças. A montagem que aproxima o público das obras reforça a missão de tornar a arte acessível. O episódio visita o novo edifício Pietro Maria Bardi, inaugurado ao lado do museu, onde a mostra ‘Histórias da Ecologia’ encerra a temporada expositiva.



Japan House: a influência japonesa no coração da cidade



O roteiro passa ainda pela Japan House, espaço dedicado a apresentar o Japão contemporâneo na América Latina. Em entrevista, a equipe destaca a integração da grande comunidade nipo-brasileira de São Paulo e mostra a arquitetura do prédio como cartão de visitas do design japonês. Exposições, lojas, restaurante, café, biblioteca e salas de seminários compõem a programação.