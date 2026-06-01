Vila Pouca de Aguiar: termas, natureza, história e sabores que ficam na memória

Vila Pouca de Aguiar é daqueles lugares que nos lembram que viajar não é apenas mudar de cenário. É mudar de ritmo. Aqui, entre montanhas, águas termais, cavalos, castelos e mesas bem servidas, tudo convida a abrandar e a sentir com mais atenção.



Nesta terra, o bem-estar não é uma tendência moderna criada para brochuras turísticas. Nasce literalmente do chão. Brota nas nascentes, passa pelas termas, percorre trilhos e chega à mesa em forma de produtos locais, receitas antigas e hospitalidade genuína. E é impossível falar de Vila Pouca de Aguiar sem começar por um dos seus maiores tesouros: o Parque de Pedras Salgadas.





Pedras Salgadas: onde a terra oferece descanso ao corpo e à mente

A Nascente Pedras Salgadas e a água naturalmente gaseificada

Parque Termal Águas Salgadas: luxo, tempo e saúde

O duche Vichy: um ritual de relaxamento e recuperação

Onde comer em Vila Pouca de Aguiar: tradição à mesa no Escalhão

Equitação terapêutica e atividades regulares

CSI de Pedras Salgadas: um concurso internacional com história

Um passeio a cavalo para descobrir o espaço

Castelo de Aguiar: natureza e defesa lado a lado

A porta da traição

A janela seteira

Masmorra ou cisterna?

Onde ficar: Alvão Village Camping

Mercado Municipal: os produtos de Aguiar e o orgulho de quem os produz

Dona Cidália e a autenticidade das coisas feitas em casa

Porque Vila Pouca de Aguiar merece tempo

O ponto de partida para descobrir esta região é, curiosamente, um lugar com passado ferroviário. A antiga estação de Vila Pouca de Aguiar, onde outrora se ouvia o apito do comboio, é hoje a porta de entrada para um dos refúgios mais singulares de Portugal.Logo à chegada percebe-se que a experiência em Pedras Salgadas está profundamente ligada à natureza. São mais de 20 hectares de vegetação preservada, num ecossistema onde tudo parece pensado para desacelerar. O verde domina a paisagem, o silêncio impõe-se naturalmente e sente-se, desde o primeiro momento, que a água é a grande protagonista deste lugar.Não se trata apenas de uma paisagem bonita. Aqui, a natureza trabalha há milhares de anos a filtrar e a enriquecer aquilo que a região tem de mais valioso: a sua água mineral natural.Uma das experiências mais marcantes é provar a água diretamente da Nascente Pedras Salgadas, a única aberta ao público entre maio e outubro.Ver o gás a brotar naturalmente da terra tem algo de ritual. Não é apenas beber água. É perceber, no exato momento em que chega ao paladar, que se está perante um fenómeno raro. O sabor foge ao habitual: é mineral, distinto e vivo. Estranha-se por um instante, aprecia-se logo a seguir.Esta água naturalmente gaseificada é reconhecida pelos seus benefícios para o sistema digestivo, respiratório e músculo-esquelético. Durante muitos anos, foi vendida exclusivamente em farmácias, o que demonstra o valor terapêutico que lhe era atribuído.Se Pedras Salgadas é conhecida pela sua água, é nas termas que essa reputação ganha outra dimensão. O Parque Termal é frequentemente apontado como uma das grandes referências termais do país. Durante décadas, foi destino de eleição de nobres, reis e rainhas. Hoje, continua a proporcionar uma experiência de excelência, onde o verdadeiro luxo se mede em tempo para cuidar do corpo e da mente.O balneário termal, associado ao veraneio da família real portuguesa e com projeto assinado por Siza Vieira, traduz bem essa sofisticação discreta. Nada aqui precisa de excessos. O ambiente, a água e os tratamentos falam por si.Entre os tratamentos de maior destaque encontra-se o duche Vichy, um dos rituais mais emblemáticos das termas europeias. O princípio é simples, mas o efeito é tudo menos comum: a massagem manual combina-se com a ação precisa de jatos de água termal.O tratamento começa, habitualmente, com a pessoa de barriga para baixo, trabalhando pernas e costas. Depois, ao virar-se, seguem-se novamente as pernas, a zona abdominal e o peito. O grande diferencial está na própria água. Não é um duche comum, mas sim água termal de Pedras Salgadas, rica em minerais, a atuar diretamente sobre a pele.Depois da experiência termal, chega o momento de descobrir outra forma muito séria de bem-estar: a gastronomia. E em Vila Pouca de Aguiar, comer bem é motivo de orgulho.O restaurante Escalhão é um desses espaços que contam uma história logo no nome. Está aberto há mais de 40 anos e deve a designação à família do Sr. Abílio, antigo ferrador da vila. Onde antes se faziam ferraduras, hoje servem-se sabores. A imagem não podia ser mais simbólica.No coração do centro histórico, o Escalhão apresenta pratos que representam o melhor da cozinha transmontana. Há conforto, tradição e aquela sensação de comida feita em casa.Centro Hípico Pedras Salgadas: tradição equestre com excelênciaPedras Salgadas não vive apenas das águas. É também uma referência no universo equestre. O Centro Hípico de Pedras Salgadas é um dos mais prestigiados do país e consegue unir duas dimensões nem sempre fáceis de equilibrar: tradição e modernidade.Por um lado, existe um profundo respeito pelos animais e pela herança equestre da região. Por outro, há uma infraestrutura moderna, cuidada e preparada tanto para lazer como para competição de alto nível.Se as águas cuidam do corpo, os cavalos parecem tratar da alma.O centro não se limita à vertente desportiva. A equitação terapêutica ocupa também um lugar de destaque, reforçando a ideia de que o contacto com o cavalo pode ser transformador em diferentes dimensões. Além disso, existem aulas de equitação e trabalho diário com os animais, num ambiente que valoriza a aprendizagem e o bem-estar.Um dos momentos altos do calendário no Hipódromo Municipal de Pedras Salgadas é o CSI — Concurso de Saltos Internacional. O evento dá nova vida ao espaço e reforça o peso da vila no panorama equestre nacional e internacional.O cavaleiro António Almeida, campeão por dois anos consecutivos, resume bem o significado de competir aqui. Para ele, Pedras Salgadas é um lugar de memória, tradição e conquista, sobretudo pelas histórias dos antigos coronéis e militares que ali competiam noutros tempos."Isto é uma forma de vida. Somos cavaleiros a vida inteira. Não há fins de semana, não há férias. Temos de estar sempre com o cavalo, na preparação, para que depois o conjunto se torne um só." - cavaleiro António AlmeidaPara quem prefere uma experiência mais tranquila, há também a possibilidade de conhecer o centro através de passeios a cavalo. Um percurso com o Kendall, um dos cavalos mais experientes da casa, permite descobrir o espaço de forma próxima e descontraída.Desde a fundação do Centro Hípico, em 2015, a estrutura elevou o padrão do hipismo na região. Isso sente-se nas pistas, nas instalações e no cuidado dedicado aos cavalos.Entre trilhos e memórias: a antiga fábrica da água e a Ponte das Romanas Perto do centro hípico, a paisagem continua a revelar fragmentos importantes da identidade local. Um deles é a antiga fábrica onde era engarrafada a Água das Pedras, testemunho da importância histórica da exploração da água na região.Outro ponto incontornável é a Ponte das Romanas, exemplo da engenharia de quem, há séculos, já reconhecia o valor estratégico destas terras. Cruzá-la é caminhar sobre camadas de história, sempre acompanhados pelo som do rio.Quem acredita que todos os castelos são iguais rapidamente muda de opinião ao visitar o Castelo de Aguiar. Aqui, a força da paisagem aliou-se ao engenho humano para criar uma fortificação extremamente difícil de conquistar.A importância estratégica do castelo foi determinante em períodos como a Reconquista e as batalhas pela independência de Portugal. Muitos dos seus elementos defensivos continuam hoje a ajudar a contar essa história.Um dos elementos mais curiosos é a chamada porta da traição. Quem tentasse entrar por ali encontrava imediatamente os defensores do castelo na barbacã. Tratava-se de uma entrada armadilhada, onde o invasor ficava vulnerável quase de imediato.Outro detalhe fascinante é a janela da seteira. A partir dali, os defensores conseguiam observar o exterior sem se exporem, enquanto quem estava do lado de fora praticamente não via o interior. Era a abertura ideal para lançar setas com vantagem estratégica.Nem tudo no castelo tem uma interpretação definitiva. Existe uma estrutura que continua a levantar dúvidas entre especialistas:- poderá ter sido uma masmorra;- ou uma cisterna, hipótese reforçada pela descoberta de uma zona com ponte amovível, essencial para a sobrevivência dentro da fortificação.No final, para além da relevância histórica, o castelo oferece uma vista ampla e impressionante sobre toda a região.Para quem deseja prolongar a estadia em Vila Pouca de Aguiar, o Alvão Village Camping apresenta-se como uma opção muito apelativa. Situado num ponto privilegiado, oferece uma paisagem deslumbrante e uma forte ligação à natureza.Acordar ali é ter a Serra do Alvão por perto e o silêncio como banda sonora.O espaço adapta-se a diferentes estilos de viagem, tanto para quem prefere campismo tradicional como para quem procura maior conforto, incluindo casas castrejas T1, T2 e T3.É o local ideal para quem gosta de viver em harmonia com a natureza sem abdicar de comodidade.À sexta-feira de manhã, Vila Pouca de Aguiar ganha um ritmo diferente no Mercado Municipal. É dia de produtos de Aguiar, o que significa bancas cheias, cores vivas, aromas frescos e conversas demoradas com quem cultiva, colhe e vende.Mais do que um mercado, este espaço é um retrato da autenticidade da região.Uma das figuras mais marcantes do mercado é Cidália Afonso, cuja banca resume o espírito desta terra. Ali encontram-se legumes da horta, limões, salsa, grão-de-bico, ervas secas, chás, ovos das suas galinhas, enchidos, compotas, marmelada e polpa de tomate caseira.Tudo produzido com um cuidado que não se improvisa.Vila Pouca de Aguiar não se revela à pressa. É um destino para ouvir melhor, sentir melhor e valorizar aquilo que é genuíno. Entre a água mineral que brota da terra, os tratamentos termais, a tradição equestre, a história em pedra, a gastronomia transmontana e os produtos locais, a vila oferece muito mais do que pontos de interesse. Oferece uma forma diferente de estar.Fica a sensação de que o tempo mais bem investido é aquele que dedicamos ao que tem substância.E quando chega a hora de partir, pode levar-se um cesto cheio. Mas aquilo que regressa verdadeiramente cheio é o coração.